Почтовый оператор зарегистрировал права на последнюю акцию, которая находилась в собственности государства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Почта России" получила полный контроль над АО "Марка". Почтовый оператор зарегистрировал права на последнюю акцию, которая находилась в собственности государства. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

"Почта России" получила полный контроль над АО "Марка" и зарегистрировала права на одну последнюю акцию, которая находилась в собственности государства. Теперь федеральный логистический оператор создал замкнутый цикл эмиссии марок и оказания услуг почтовой связи", - сказано в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе "Почты России", "Марка" выпускает знаки почтовой оплаты. В 2021 году в ходе допэмиссии "Почта России" получила долю в компании в размере 100% за вычетом одной акции, которая оставалась в собственности государства. "Консолидация акций АО "Марка" - часть допэмиссии, о которой "Почта" объявила в сентябре 2021 года", - напомнили в почтовом операторе.

В сентябре 2021 года государство - единственный акционер "Почты России" - одобрило увеличение уставного капитала почтового оператора на 200 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии. В частности, оператору в результате допэмиссии на баланс переходит недвижимость - почтовые отделения и объекты инфраструктуры, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество.