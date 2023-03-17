МТС-банк сообщил о задержках с конвертацией долларов в рубли для юрлиц

В организации подчеркнули, что информировали клиентов о риске хранения денежных средств в долларах США или евро

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. МТС-банк сообщил о задержках с проведением конвертации долларов в рубли для юридических лиц, работает над их возобновлением. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кредитной организации.

"Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк - корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС-банком. Сейчас банк делает все возможное для возобновления конверсионных операций в долларах США для юрлиц. Банк сразу проинформирует клиентов о решении вопроса", - сообщили в кредитной организации.

В банке подчеркнули, что своевременно информировали клиентов о риске хранения денежных средств в долларах США или евро, а также хранения остатков в суммах больших, чем необходимо для текущего платежа.

"МТС-банк осуществляет конвертацию долларов США и евро для клиентов - физических лиц, а также евро для клиентов - юридических лиц без каких-либо ограничений", - отметили в банке.

24 февраля свои санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение ряда операций, затронули ряд российских банков, в том числе МТС-банк.