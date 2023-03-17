Набсовет Х5 Group будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

В компании сообщили, что это обусловлено различными факторами, включая необходимость усилить внимание к поддержке покупателей и поставщиков для сохранения стабильной цепочки поставок и обеспечения доступности товаров в магазинах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Х5 Group будет рекомендовать акционерам ретейлера не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

"Учитывая текущие рыночные условия, сохраняющиеся регуляторные ограничения и в соответствии с распределением прибыли в прошлом году, наблюдательный совет будет рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года", - говорится в сообщении.

Это обусловлено различными факторами, включая необходимость усилить внимание к поддержке покупателей и поставщиков для сохранения стабильной цепочки поставок и обеспечения доступности товаров на полках магазинов. Несмотря на то, что компания остается приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли компании акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают текущая неопределенность и регуляторные ограничения, добавляется в сообщении.