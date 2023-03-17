Минфин выплатил купон на 8,9 млрд рублей по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены ведомством в полном объеме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минфин РФ исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте финансового ведомства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и в 2043 году в общей сумме 8,9 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - отмечается в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня 2022 года N394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".