El País: владелец бренда Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России

Inditex планирует передать активы и права, связанные с 245 магазинами в стране, группе Daher

МАДРИД, 17 марта. /ТАСС/. Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщила в пятницу газета El País.

По ее информации, компания все еще ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка, о чем было объявлено в октябре 2022 года. В Inditex подсчитали объем обесценения стоимости инвестиций в семи российских дочерних компаниях в конце 2022 финансового года в размере €2,211 млрд.

Теперь Inditex планирует передать активы и права, связанные с 245 магазинами в России, группе Daher. "После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex", - уточнили в компании.

В рамках соглашения Inditex оставила за собой право вернуться в Россию, "в случае возникновения новых обстоятельств", которые, по ее мнению, "позволили бы брендам группы вернуться на этот рынок" через договор франшизы. Управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас заявил в среду, что переговоры по уходу из РФ "находятся на завершающей стадии".

Ранее сеть магазинов одежды объявила, что ее чистая прибыль в 2022 финансовом году увеличилась на 27% по сравнению с 2021 годом и достигла €4,13 млрд. Это является рекордно высоким показателем.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.