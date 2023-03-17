В Приамурье разработают финансовую модель строительства ж/д перехода Джалинда - Мохэ

По словам главы региона Василия Орлова, на возведение моста понадобится четыре года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Приамурья разработают финансовую модель международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ) - Мохэ (КНР) в марте 2023 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Для нас "Российские железные дороги" и ЗабЖД - это крупнейший работодатель и крупнейший налогоплательщик. Сегодня обсудили несколько перспективных проектов. В первую очередь это мост Джалинда - Мохэ. Рассчитываем, что до конца марта разработаем финмодель и сможем приступить к обсуждению выбора партнеров и реализации проекта", - сказал Орлов.

После разработки финансовой модели потребуется около трех месяцев для ее проверки. Далее власти проведут конкурс на выбор инвестора, который начнет проектирование моста после оглашения результатов. По словам главы региона, мост будет строиться четыре года. Сроки реализации и стоимость проекта будут известны после окончании работ по финмодели.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х его работа была приостановлена из-за низкого грузо- и пассажиропотока. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда - Мохэ позволит увеличить грузовой поток, а также сократить путь грузов по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям более чем на 2 тыс. км.