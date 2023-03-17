17 марта, 07:27

Россия и Иран могут начать безвизовые групповые турпоездки в этом году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о готовности списка туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Иран в 2023 году планируют договориться по соглашению о безвизовых туристических поездках между странами. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства Mitt.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян (до 50 человек на срок до 15 дней - прим. ТАСС), уже согласован", - сказал министр. Он добавил, что интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний.

"И этот документ уже передан коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", - сказал Решетников, обращаясь к иранским коллегам. 

Теги:
ИранРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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