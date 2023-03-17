РЖД направит почти 20 млрд рублей в развитие ЗабЖД на территории Приамурья

Деньги вложат, в частности, в реконструкцию железнодорожных станций и поставки подвижного состава

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" направит 19,6 млрд рублей на развитие Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), участок которой проходит по территории Приамурья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Холдинг "РЖД" планирует направить в развитие Забайкальской железной дороги на территории Амурской области в 2023 году 19,6 млрд рублей. Главная цель масштабной работы - развитие пропускных и провозных мощностей магистрали", - говорится в сообщении.

Деньги направят на реконструкцию железнодорожных станций, строительство и ремонт объектов энергетики, локомотивного хозяйства, поставки подвижного состава, реализацию социальных проектов. Также, по информации ЗабЖД, в 2023 году на границе Забайкалья с Приамурьем запланировано реконструировать и отремонтировать 369,5 км пути.

Кроме того, в рамках соглашения ЗабЖД и правительство Приамурья организовали строительство жилого 27-квартирного дома для семей железнодорожников Магдагачи и новых объектов Свободненской детской железной дороги. Регион обновил подведомственные учреждения здравоохранения в Белогорске, Ерофее Павловиче, Магдагачах, Сковородине, Шимановске. Также запланирован капитальный ремонт объектов образования, культуры, строительство спортивных площадок в Свободном, Талдане, Ерофее Павловиче, Магдагачах, Сковородино, Уруше и Тыгде.

"Ключевым направлением сотрудничества ЗабЖД и Амурской области остается решение задачи транспортного обеспечения развития экономики региона. Это находит отражение в динамичном увеличении погрузки", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов журналистам. В январе-феврале 2023 года погрузка составила более 800 тыс. тонн, что на 2% выше уровня 2022 года.