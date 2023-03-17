В Палате представителей просят Белый дом пресечь сотрудничество КНР и Росатома

Беспокойство чиновников вызывает, в частности, получение Пекином урана от Росатома

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Председатели комитетов по делам вооруженных сил, по иностранным делам и спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США считают, что Белый дом должен ограничить сотрудничество Москвы и Пекина в ядерной сфере, в частности пресечь отношения Китая с российской госкорпорацией "Росатом". Об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на письмо, которое чиновники направили помощнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану.

"Мы призываем администрацию относиться к этому сотрудничеству должным образом, то есть как к непосредственной угрозе безопасности США и еще одному свидетельству того, что Россия и Китай совместно действуют во вред Соединенных Штатов. Администрации Байдена следует использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить опасное сотрудничество КНР и Росатома", - говорится в письме, которое подписали главы комитетов Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама), Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) и Майкл Тернер (республиканец от штата Огайо).

В конце февраля Вашингтон ввел санкции против трех дочерних предприятий Росатома, конгрессмены призвали Белый дом расширить их и ввести дополнительные меры экспортного контроля, пишет издание. Беспокойство чиновников вызывает, в частности, получение Пекином урана от Росатома.