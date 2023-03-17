Приложения банка "Санкт-Петербург" стали недоступны в Google Play

По информации организации, ранее установленные программы продолжают работать в штатном режиме, клиентам доступны все операции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мобильные приложения подпавшего под санкции банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) стали недоступны в магазине Google Play, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"Приложения БСПБ недоступны в GooglePlay. Что это значит? Ранее установленные мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка. Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие", - отмечается в сообщении.

Также для владельцев устройств на базе Android и любых других устройств без ограничений работает веб-версия интернет-банка, напомнили в кредитной организации.

США, ЕС и Великобритания в конце февраля 2023 года ввели новые ограничения против указанных российских кредитных организаций. В частности, 24 февраля санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение некоторых операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.