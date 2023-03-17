Расписки X5 Group на открытии Мосбиржи теряли более 1%

По данным биржи на 10:32 мск, расписки торговались на уровне 1 442,5 рубля за бумагу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стоимость расписок компании X5 Group в начале торгов на Московской бирже в пятницу снижались на 1,32% - до 1 421 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:09 мск.

По данным биржи на 10:32 мск, расписки перешли к небольшому росту и торговались на уровне 1 442,5 рубля за бумагу (+0,17%).

Ранее ретейлер сообщил, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год в сравнении с 2021 годом выросла на 7,7%, до 52,2 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли за 2022 год снизилась на 19 базисных пунктов, до 2%. Чистая прибыль ретейлера за IV квартал 2022 года уменьшилась на 38,8%, до 5,853 млрд рублей, рентабельность чистой прибыли снизилась на 75 базисных пунктов, до 0,8%.

В компании также сообщили, что наблюдательный совет Х5 Group будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год.