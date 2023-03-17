ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 5,5 млрд рублей с расчетами 16 марта

Как сообщал Минфин, операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 16 марта на сумму 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

С расчетами 15 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке составил 5,4 млрд рублей.

Как сообщал Минфин, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань-рубль".