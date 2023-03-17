Мобильные приложения банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из Google Play

Банк "Санкт-Петербург" ранее сообщил о том, что его приложения также были удалены из Google Play

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мобильные приложения подпавших под санкционные ограничения российских банков пропали из магазина Google Play, в этом убедился корреспондент ТАСС.

Список банков, приложения которых теперь недоступны для скачивания в Google Play, пополнили: банки "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб".

Ранее банк "Санкт-Петербург", также подпавший под санкции, сообщил о том, что его приложения были удалены из Google Play.

25 февраля после введения санкций приложение МТС-банка для физических лиц исчезло из магазинов AppStore и Google Play.

Также в магазине Google Play отсутствуют приложения банка "Зенит", СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, Ланта-банка и Металлинвестбанка.

США, ЕС и Великобритания в конце февраля 2023 года ввели новые ограничения против указанных российских кредитных организаций. В частности, 24 февраля санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.