17 марта, 07:51,
обновлено 17 марта, 08:22

Мобильные приложения банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из Google Play

Мобильные приложения банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из Google Play
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Банк "Санкт-Петербург" ранее сообщил о том, что его приложения также были удалены из Google Play

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мобильные приложения подпавших под санкционные ограничения российских банков пропали из магазина Google Play, в этом убедился корреспондент ТАСС.

Читайте также
Подпавший под санкции банк "Уралсиб" приостановил валютные переводыБанк "Тинькофф" заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работуПодпавшие под новые санкции банки начали советовать клиентам снять деньги с карт UnionPay

Список банков, приложения которых теперь недоступны для скачивания в Google Play, пополнили: банки "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб".

Ранее банк "Санкт-Петербург", также подпавший под санкции, сообщил о том, что его приложения были удалены из Google Play.

25 февраля после введения санкций приложение МТС-банка для физических лиц исчезло из магазинов AppStore и Google Play.

Также в магазине Google Play отсутствуют приложения банка "Зенит", СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, Ланта-банка и Металлинвестбанка.

США, ЕС и Великобритания в конце февраля 2023 года ввели новые ограничения против указанных российских кредитных организаций. В частности, 24 февраля санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация