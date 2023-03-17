Более 4,5 тыс. человек посетили стенд Москвы на туристической выставке MITT

Представители Мостуризма рассказали о лучших бизнес-практиках в деловом, образовательном и культурно-познавательном туризме, образовательных программах для представителей туристической отрасли, а также мерах поддержки, которые город оказывает столичным предпринимателям

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства (MITT) стартовала 16 марта в выставочном центре "Крокус-Экспо". За первый день ее работы более 4,5 тыс. человек посетили стенд Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму в пятницу.

"Москва стала участником крупнейшей туристической выставки MITT - 2023. В первый день мероприятия стенд столицы посетили более 4,5 тыс. человек. Представители Мостуризма рассказали о лучших бизнес-практиках в деловом, образовательном и культурно-познавательном туризме, образовательных программах для представителей туристической отрасли, а также мерах поддержки, которые город оказывает столичным предпринимателям", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что большая часть деловой программы Москвы была посвящена межрегиональному взаимодействию. Комитет по туризму города Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью, а также провел переговоры с 20 российскими регионами.

"В рамках деловой программы выставки Мостуризм также принял участие во всероссийском совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства в сфере высшего образования. Москва объявила о старте образовательной программы "Московское гостеприимство". Слушателями курса смогут стать более 1 тыс. представителей московских туристических компаний, которым будут выданы сертификаты о повышении квалификации", - говорится в сообщении.