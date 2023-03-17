Свердловские предприятия получат льготы в рамках СПИК по проектам импортозамещения

Мера поддержки будет доступна для проектов с объемом вложений более 300 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области получат налоговые льготы по проектам импортозамещения, объем инвестиций в которые превышает 300 млн рублей. Соответствующий законопроект подготовят по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Свердловские промышленники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить законопроект, который позволит им заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне региона. Обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль до 13,5% смогут предприятия, которые инвестируют в современное импортозамещающее производство свыше 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

По оценке министерства экономики и территориального развития региона, изменения в закон "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" создадут дополнительный стимул для производственных предприятий, будут способствовать развитию импортозамещающих технологий, реализации инвестиционных программ в сфере промышленности и повышению макроэкономических показателей региона.

Региональный специнвестконтракт действовал в Свердловской области до 2019 года, когда возможность его заключения на уровне субъектов приостановили решением федеральных властей. С 1 января 2023 года ограничение снято. Министерство промышленности и науки региона ведет переговоры с компаниями в области машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в заключении специального инвестиционного контракта.