В нескольких районах Киева и области ввели стабилизационные отключения света

В Киеве и области уже больше недели применяются стабилизационные и аварийные отключения света

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стабилизационные отключения света частично применяются в пятницу в нескольких районах Киева и Киевской области. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК".

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", - сообщается в Telegram-канале холдинга.

В Киеве и области уже больше недели применяются стабилизационные и аварийные отключения света.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе поврежден объект энергетической инфраструктуры. За последние несколько дней в Киеве и области неоднократно фиксировались отключения света.