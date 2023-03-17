17 марта, 08:46,
обновлено 17 марта, 09:03
Военная операция на Украине

ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что денежные средства Киеву будут выделены на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд на следующей неделе. Об этом написал в пятницу в Twitter замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в €1,5 млрд на следующей неделе, чтобы помочь этой стране удовлетворить ее насущные потребности", - написал он. Домбровскис в очередной раз повторил, что ЕС намерен поддерживать Украину, сколько потребуется.

Программа макрофинансовой помощи в виде льготного кредитования Украины со стороны ЕС на 2023 год рассчитана на €18 млрд. 

Теги:
УкраинаРоссияДомбровскис, ВалдисВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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