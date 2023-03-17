"Уралсиб" временно отключил часть каналов обслуживания из-за мощной DDoS-атаки

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк "Уралсиб" временно отключил часть каналов обслуживания из-за DDoS-атаки в целях безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Третий день происходит DDoS-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы активно работаем над отражением DDoS-атаки. Средства клиентов находятся в полной безопасности, мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме", - сообщили в банке.