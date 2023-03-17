Центр обучения управлению беспилотниками открылся в Москве

Для поступления достаточно иметь аттестат о полном среднем образовании

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиационный центр обучения управлению беспилотными воздушными судами открылся в Москве, здесь смогут заниматься как выпускники средних школ, так и те, кто хочет освоить новую профессию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в компании "Аэромакс", которая выступила создателем учебного центра.

"Лицензия учебного центра дает право на образование по трем направлениям: профобучение, дополнительное профобразование и допобразование детей и взрослых", - сказал представитель компании, отметив, что для поступления достаточно иметь аттестат о полном среднем образовании. По его словам, в рамках обучения, прежде всего, будет преподаваться эксплуатация беспилотных авиационных систем максимальной взлетной массой не более 30 кг. В частности, теоретический модуль включает в себя основы навигации, аэродинамики, метеорологии, воздушного законодательства, летной работы и безопасности полетов. "Отработать навыки управления воздушными судами можно будет на учебных тренажерах, работа которых основана на программных продуктах компании, и только после этого слушателей допустят к управлению реальной техникой", - заметил собеседник агентства.

Как ожидается, летная практика пройдет на учебных аэродромах с использованием гражданских беспилотников самолетного и коптерного типов, производимых "Аэромаксом". На этом этапе слушатели сами осуществят полеты, освоят навыки наземной подготовки и техобслуживания, познакомятся с управлением целевой нагрузкой, системами передачи и обработки информации. Общая продолжительность обучения составит около месяца. "Люди, уже имеющие профессию, могут получить дополнительное профобразование - пройти курсы повышения квалификации, их продолжительность зависит от уровня стартовой подготовки слушателя и типа беспилотного воздушного судна", - пояснили в компании.

В свою очередь директор учебного центра Олег Сердюк отметил, что благодаря полному циклу обучения "Аэромакс" сможет самостоятельно готовить сотрудников для своих предприятий, производящих гражданскую беспилотную технику и оказывающих комплексные услуги. "На первом этапе мы будем обучать операторов беспилотных воздушных систем, но далее планируем охватить и другие рабочие специальности, которое востребованы на рынке - это направления, связанные с программированием и перевозкой грузов", - заметил Сердюк.

Кроме того, в рамках учебного центра планируется создавать образовательные программы технической и профориентационной направленности, а также дополнительные программы в области IT-технологий, программирования, авиамоделирования. "К учебному процессу в качестве преподавателей привлекут внешних экспертов отрасли, а также специалистов компании - инженеров-технологов, конструкторов, авиатехников, разработчиков радиоэлектронного оборудования, внешних пилотов и операторов беспилотников, которые перед началом занятий сами пройдут в центре необходимую подготовку для ведения педагогической деятельности", - заключили в компании.