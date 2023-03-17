В Москве заключили офсетный контракт на поставку лекарств по 20 наименованиям

Компания "Велфарм-М" наладит поставку кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы заключили офсетный контракт с компанией "Велфарм-М", которая будет поставлять для нужд столицы лекарственные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Это уже седьмой офсетный контракт, подписанный в столице. По его условиям компания "Велфарм-М" вложит не менее 300 млн рублей в локализацию производства лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям. Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 млрд рублей", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что компания наладит поставку кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. Завод будет расположен на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с начала этого года в городе заключили уже два офсетных контракта в социально важных отраслях: в феврале был подписан договор с компанией "Вип Камилла" на поставку медизделий для нужд города. Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий. Совокупный объем инвестиций по новым соглашениям составит не менее 600 млн рублей. В свою очередь, город обеспечит закупку выпускаемой продукции почти на 14,6 млрд рублей.

"Мощности нашего предприятия позволяют ежегодно изготавливать до 1,7 млрд таблеток, 180 млн желатиновых капсул и многое другое. Благодаря заключенному контракту мы сможем в полной мере задействовать все ресурсы и начать выпуск лекарственных препаратов в рамках офсета. Такое взаимодействие с городом позволяет нам получить гарантированный сбыт продукции и дает возможность для расширения производства, чтобы закрыть потребности в лекарственных препаратах жителей не только Москвы, но и всей России", - уточнил президент фармацевтической группы "Велфарм-М" Владимир Щербаков.

С 1 июля 2022 года офсетный контракт стал доступен для заключения еще большему количеству производителей: минимальный объем инвестиций в реализацию проектов снижен в десять раз - с 1 миллиарда до 100 млн рублей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами РФ. В случае межсубъектного контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, также 100 млн рублей.