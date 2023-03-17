Первую партию российской нефти поставят в Пакистан в начале апреля

Исламабад ранее ежегодно импортировал около 70 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ, доля которых в поставках составляла 50,6% и 41,3% соответственно

ИСЛАМАБАД, 17 марта. /ТАСС/. Пакистан в начале апреле начнет импорт российской нефти. Об этом заявил в пятницу государственный министр нефти исламской республики Мусадик Малик.

"Первая партия сырой нефти из России будет доставлена в Пакистан в первую неделю следующего месяца", - цитирует госминистра газета The Express Tribune.

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта.

В соответствии с соглашением с РФ Пакистан приступил к составлению целостного плана энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из России сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива.

Ранее Пакистан ежегодно импортировал около 70 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ, доля которых в поставках составляла 50,6% и 41,3% соответственно.

Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% пакистанских потребностей в сырой нефти.