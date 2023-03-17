СМИ: ситуация вокруг Credit Suisse и SVB никак не повлияла на кипрские банки

Кипрские специалисты считают, что риск возникновения банковского кризиса в Европе в свете краха американских Silicon Valley Bank и Signature Bank пока минимален

НИКОСИЯ, 17 марта. /ТАСС/. Кипрские банки сохраняют стабильность, ситуация вокруг швейцарского Credit Suisse и американского Silicon Valley Bank (SVB) никак на их не отразилась. В этом глава Центробанка Кипра Константинос Геродоту заверил президента республики Никоса Христодулидиса и министра финансов Макиса Керавноса, сообщает в пятницу новостной портал Philenews.

Херодоту обратил внимание на то, что Credit Suisse не присутствует на острове, а сами кипрские банки не проводят с ним никаких операций. Кроме того, они являются держателями облигаций Национального банка Швейцарии (НБШ) всего лишь на сумму в 3 млн евро. Как подчеркнул глава Центробанка, ничто не угрожает финансовой стабильности острова.

Кипрские специалисты считают, что риск возникновения банковского кризиса в Европе в свете краха американских Silicon Valley Bank и Signature Bank пока минимален, хотя за ситуацией необходимо внимательно следить.

Банковский кризис

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.

На фоне заявлений еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес об ограниченном влиянии банковского кризиса в США на финансовый сектор ЕС наблюдается сильное падение стоимости акций крупных банковских учреждений на европейских торговых площадках.

Ценные бумаги Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в 2 швейцарских франка. Национальный банк Швейцарии и швейцарский финансовый регулятор заявили о готовности предоставить помощь банку Credit Suisse.