Песков: действия РФ в отношении дружественного иностранного бизнеса должны быть гибкими

Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказанное главой государства мнение о том, что закрепившийся в обиходе оборот "недружественные страны" не совсем верный

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Наличие дружественных компаний в недружественных странах является поводом проявлять гибкость со стороны властей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанное президентом Владимиром Путиным на съезде РСПП мнение, что закрепившийся в обиходе оборот "недружественные страны" не совсем верный.

"Президент имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые несмотря ни на что заинтересованы в продолжении своей активности в нашей стране. Президент, собственно, постоянно говорит, что мы должны быть гибкими и действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", - сказал Песков. "Это повод для того, чтобы занимать более гибкую, избирательную позицию по каждому конкретному случаю", - подчеркнул представитель Кремля.