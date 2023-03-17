В Азербайджане сообщили об увеличении товарооборота с Россией на 88%

По данным Государственного таможенного комитета страны, Россия по итогам января - февраля заняла третье место среди торговых партнеров республики после Италии и Турции

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января - февраля 2023 года составил $761,548 млн, что на 87,8% больше аналогичного показателя в прошлом году. Об этом в пятницу сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, в январе - феврале экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $195,935 млн (на 59,3% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ - $565,613 млн (вдвое больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам января - февраля заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 10,62% всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 23,9% и достиг $3,71 млрд. Доля торговых операций с Россией в прошлом году составила 7,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.