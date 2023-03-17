Банк ранее временно отключил часть каналов обслуживания из-за DDoS-атаки в целях безопасности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк "Уралсиб" восстановил работу всех сервисов после мощной DDoS-атаки, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"На данный момент атака успешно отражена. Средства клиентов находятся в полной безопасности, работа всех банковских сервисов восстановлена в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Ранее банк "Уралсиб" сообщил, что временно отключил часть каналов обслуживания из-за DDoS-атаки в целях безопасности. В банке отмечал, что атаки происходят третий день подряд. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания, сообщал "Уралсиб".

24 февраля свои санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.