Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, указав на возможность ее повышения при усилении проинфляционных рисков, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности", - говорится в сообщении.

ЦБ указывает, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.