Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,34%, после - на 0,35%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара рос на 0,34%, до 76,66 рубля, евро - на 0,3%, до 81,42 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 11,11 рубля (+0,18%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

После публикации ЦБ доллар, согласно данным на 13:31 мск, находился на отметке 76,67 рубля (+0,35%), евро торговался на уровне 81,43 рубля (+0,3%). Юань оставался на отметке 11,11 рубля (+0,18%).