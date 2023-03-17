17 марта, 10:39,
обновлено 17 марта, 10:40

Банк России зафиксировал восстановление экономической активности в I квартале

ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%, что лучше февральской оценки ЦБ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Восстановление экономической активности в России в первом квартале 2023 года продолжилось. Об этом свидетельствуют оперативные данные, сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров регулятора.

"ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%, что лучше февральской оценки Банка России. Оперативные данные в первом квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий", - указывают в ЦБ. 

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