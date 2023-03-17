17 марта, 10:40,
обновлено 17 марта, 10:53

Силуанова, Орешкина и Чернышенко выдвинули в наблюдательный совет Сбербанка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Максим Орешкин выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом говорится в пятницу в соответствующем распоряжении правительства РФ.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва) согласно приложению", - говорится в документе.

В списке приложении в качестве кандидатов указаны Силуанов, Чернышенко и Орешкин. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичОрешкин, Максим Станиславович
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