Силуанова, Орешкина и Чернышенко выдвинули в наблюдательный совет Сбербанка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Максим Орешкин выдвинуты в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом говорится в пятницу в соответствующем распоряжении правительства РФ.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва) согласно приложению", - говорится в документе.

В списке приложении в качестве кандидатов указаны Силуанов, Чернышенко и Орешкин.