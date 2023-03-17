Китай приостановил деятельность офиса Deloitte на три месяца

Министерство финансов КНР сообщило, что аудиторская фирма неверно оценивала активы и риски нарушения законодательства китайской компании при проведении проверок

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Министерство финансов КНР приостановило работу отделения компании Deloitte в Пекине на три месяца за халатность при проведении аудита инвестиционной компании China Huarong Asset Management. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление китайского Минфина.

Согласно сообщению ведомства, аудиторская фирма неверно оценивала активы и риски нарушения законодательства китайской компании при проведении проверок. Власти КНР также оштрафовали Deloitte на 211,9 млн юаней ($30,8 млн).

По данным за 2022 год, Deloitte входит в "большую четверку" крупнейших мировых компаний, предоставляющих консалтинговые и аудиторские услуги, с годовой прибылью в $59,3 млрд.

China Huarong Asset Management - одна из четырех крупнейших компаний Китая по управлению активами, созданной после азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов. В 2021 году фирма не предоставила в срок бухгалтерскую отчетность, а затем раскрыла значительные убытки за 2020 год. После этого правительство КНР оказало компании помощь на сумму $6,6 млрд.