В Мелитополе и Бердянске могут построить заводы по переработке отходов

Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2026-2027 годах, сообщил глава Российского экологического оператора Дениса Буцаева

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) и власти Запорожской области договорились о разработке территориальной схемы обращения с отходами. Предприятия по переработке могут построить в Бердянске и Мелитополе в 2026-2027 годах, сообщает в пятницу пресс-служба РЭО.

"Подписали дорожную карту, в рамках которой сейчас осуществляется сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В том числе идет сбор данных о нахождении источников образования и объемах ТКО, действующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Также прорабатываются варианты строительства современных комплексов по обращению с отходами около городов Мелитополь и Бердянск. Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, к 2028 году в Мариуполе Донецкой Народной Республики планируется построить экопромышленный парк с заводами по переработке строительных и медицинских отходов. На первом этапе мощность объекта составит 120 тыс. тонн, далее она будет увеличена до 170 тыс. тонн. РЭО прорабатывает основные технологические решения и варианты предоставления мер поддержки проекту.