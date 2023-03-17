Из Петербурга запустят прямые авиарейсы в Гянджу

Полеты будут выполняться по воскресеньям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и вторым по численности населения городом Азербайджана, Гянджой, запустят с 19 марта. Перевозчиком по новому направлению выступит авиакомпания Azerbaijan Airlines, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 19 марта авиакомпания Azerbaijan Airlines начнет выполнять прямые рейсы один раз в неделю по воскресеньям. Гянджа - второй по величине город Азербайджана, крупный культурный и промышленный центр региона", - рассказали в пресс-службе.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково запланирован в 12:40, прилет в аэропорт Гянджа - в 17:40. Вылет рейса из Гянджы запланирован в 19:10, прилет в Санкт-Петербург - в 22:30. Время указано местное для каждого аэропорта. На рейсах будет эксплуатироваться судно Airbus A320.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в рамках летнего расписания рейсы в Баку начнет выполнять авиакомпания "Россия". Перелеты планируются два раза в неделю - по вторникам и пятницам на лайнерах Airbus A319.

Всего в Азербайджан из Пулково в рамках летнего расписания будут летать три авиакомпании: Azerbaijan Airlines, Utair и "Россия", которые будут выполнять 12 рейсов в неделю по 2 направлениям.