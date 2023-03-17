Сбербанк зафиксировал с начала 2023 года рост спроса на ипотеку

По словам главы банка Германа Грефа, за первую половину марта уже подано свыше 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк отмечает с начала текущего года увеличение спроса на ипотечные кредиты. Так, в первой половине марта кредитная организация уже получила более 150 тыс. заявок на общую сумму 560 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

"Что касается результатов за квартал, то он еще не закончился, но, как вы видите, за январь и февраль Сбер показал хорошие результаты, заработав 225 млрд рублей чистой прибыли совокупно. Относительно драйверов роста - мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так, в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн рублей", - отметил он.

По словам Грефа, в марте тенденция сохранилась. Так, за первую половину марта уже подано свыше 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд рублей.