В Москве производитель фотополимеров увеличил объем производства на 68%

На увеличение производства повлияло развитие цифровой стоматологии в стране, увеличение каналов сбыта продукции и разработка новых материалов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года увеличил объем производства продукции на 68%, положительной динамике способствовала активная разработка новых материалов и увеличение каналов сбыта. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающемся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68% больше, чем в 2021 году", - сказал Овчинский.

Отмечается, что на увеличение производства повлияло развитие цифровой стоматологии в стране, увеличение каналов сбыта продукции и разработка новых материалов. Например, компания выпустила новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения. За счет низкого влагопоглощения и сбалансированного наполнения микрокерамикой из него можно изготавливать ортопедические конструкции с большим ресурсом прочности и износостойкости.

"Наша компания в этом году открыла новый производственный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м. Он оснащен самым современном оборудованием, что позволяет поддерживать нарастающий темп объема производства и разрабатывать новые продукты", - добавил директор по развитию компании Константин Чуркин.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому набору мер системной поддержки от города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами.