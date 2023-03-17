Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 апреля в форме заочного голосования

Наблюдательный совет также решил определить круг лиц, имеющих право на участие в собрании

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк проведет годовое собрание акционеров по итогам 2022 года 21 апреля 2023 года в форме заочного голосования, следует из материалов кредитной организации.

"Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2022 года, и принял следующие решения: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2022 года. Определить 21 апреля 2023 года датой проведения собрания датой окончания приема бюллетеней для голосования. Провести собрание в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет также решил определить круг лиц, имеющих право на участие в собрании (в этом году участие в голосовании принимают владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций), к концу операционного дня 28 марта 2023 года.

Кроме того, наблюдательный совет предложил собранию утвердить 11 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год и рекомендовал собранию принять решение о выплате рекордных дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд руб.