Мишустин: плановые проверки бизнеса будут проводиться только на объектах высокого риска

Премьер-министр России подписал соответствующее постановление, срок действия которого составляет восемь лет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

"По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписано", - сказал премьер.

Он добавил, что в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении, отметил Мишустин.

"Эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране", - заключил глава кабинета министров.