В Москве предоставили льготную ставку аренды более 130 образовательным учреждениям

Благодаря системной городской поддержке организации ежегодно экономят на аренде 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 130 частных образовательных организаций Москвы арендуют городскую недвижимость по льготным ставкам, они ежегодно экономят на аренде 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в пятницу.

"Льготными ставками аренды пользуются 132 частных образовательных учреждения Москвы - детские сады, общеобразовательные и языковые школы, вузы и центры детского развития, которые занимают 159 тыс. кв. м столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 1,8 млрд рублей в текущих ценах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, частные образовательные учреждения, которые ранее получили помещения без торгов и предоставляют услуги высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, арендуют городскую недвижимость по ставке 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год. Для частных школ и детских садов плата составляет 1,8 тыс. рублей за квадратный метр в год.

Помимо этого, с 2013 года в Москве действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для объектов образования. Чтобы присоединиться к ней, инвесторы могут принять участие в специальных аукционах. Победитель заключает с городом договор, проводит на объекте реставрационно-восстановительные работы и может получить недвижимость в аренду по ставке рубль за квадратный метр в год при соблюдении условий осуществления образовательной деятельности, которые подтверждает департаменту образования и науки города.

"Ставкой 3,5 тыс. рублей за квадратный метр в год пользуются 45 организаций, арендующих свыше 35 тыс. кв. м городской недвижимости. Еще 63 учреждения с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимают более 89 тыс. кв. м помещений. Ставка один рубль в год установлена для 24 образовательных учреждений, которые арендуют свыше 33 тыс. кв. м недвижимости по городской программе", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.