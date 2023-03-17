Wildberries разблокировал ранее деактивированные пункты выдачи заказов

Представитель компании сообщил, что речь идет о 15 пунктах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries разблокировал ранее деактивированные из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты", - сказал представитель компании. Он уточнил, что речь идет о 15 пунктах.

В пресс-службе добавили, что об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы пунктов выдачи заказов и партии "Справедливая Россия".

Как сообщил журналистам по итогам совещания сторон депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев, выработана повестка вопросов, по которым стороны готовы договариваться, и работа продолжается.

"Я считаю, достигнут серьезный прогресс. Я уверен, что и компания Wildberries, и ее партнеры будут довольны, и самое главное - жители страны будут довольны, что пункты выдачи заказов работают бесперебойно", - сказал Гусев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом - причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.