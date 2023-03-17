В ФРП новых регионов планируют направить более 3 млрд рублей

Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Иван Куликов сообщил, что все региональные фонды развития промышленности на новых территориях должны начать работу не позднее 15 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует направить, предварительно, более 3 млрд рублей в фонды развития промышленности (ФРП) четырех новых регионов России в 2023 году. Об этом в пятницу сообщил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Иван Куликов в рамках выездной стажировки по программе "Федеральная практика", которая проходит в Ростове-на-Дону.

"С Министерством финансов РФ у нас идут программные мероприятия, <…> мы будем доводить деньги до региональных фондов - три с лишним миллиарда рублей на 2023 год для всех четырех [регионов]", - сказал Куликов.

Он отметил, что все региональные фонды развития промышленности на новых территориях должны начать свою работу не позднее 15 апреля.

Ранее замдиректора Фонда развития промышленности Запорожской области сообщал ТАСС, что капитализация фонда в 2023 году, предварительно, составит 500 млн рублей. В числе потенциальных заемщиков - 39 предприятий.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.