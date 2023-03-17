Мишустин рассказал о создании в РФ системы для регистрации племенных животных

Как сообщил премьер-министр РФ, зайти на платформу можно будет через единый портал госуслуг

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовке информационно-аналитической системы, с помощью которой будет вестись регистрация племенного скота.

"Подготовлен законопроект по созданию информационно-аналитической системы. На этой платформе станет вестись регистрация племенных животных и также учет хозяйств, которые участвуют в такой работе", - сказал премьер, открывая заседание правительства в пятницу.

По словам Мишустина, зайти в эту базу данных будет возможно через единый портал госуслуг, причем для всех пользователей доступ будет бесплатным и предоставляться дистанционно. Глава кабмина отметил, что среди пользователей системы будут органы власти, агробизнес, включая индивидуальных предпринимателей, а также ученые, работающие в этой сфере.

"Племенные хозяйства предоставят через эту базу данных информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. Фермеры смогут подобрать для себя самые продуктивные породы", - пояснил Мишустин. Он также напомнил о необходимости создания собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики. "Такая новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у наших аграриев. Она станет хорошим подспорьем для российских производителей мяса, молока, аквакультуры, меда, продовольствия, поможет повысить конкурентоспособность нашего агропрома", - заключил премьер.