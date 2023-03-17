В России планируют за пять-семь лет заменить авиапарк отечественными самолетами

Речь идет о замене более 1 тыс. воздушных судов, сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Анна Панина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Заменить российский авиапарк отечественными самолетами планируется в ближайшие пять-семь лет, заместив более 1 тыс. воздушных судов, сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина в пятницу в ходе проходящей в Ростове-на-Дону стажировки "Федеральная практика".

"На сегодняшний день поставлена задача в течение пять-семь лет полностью заменить парк отечественными самолетами. Мы должны заместить больше 1 тыс. самолетов до 2030 года. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности", - сказала Панина.

По словам Паниной, в настоящее время самолеты, которые собираются в РФ, практически на 100% состоят из отечественных компонентов.

"Самолеты <…> имеют основные узлы и агрегаты <…> отечественной разработки и производства", - добавила Панина.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.