Объем инвестиций в АПК Омской области за последние пять лет составил 28 млрд рублей

Площадь используемых земель под сельскохозяйственные нужды в регионе за два года увеличилась более чем на 55 тыс. га, до 3,36 млн га

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Инвестиции в модернизацию агропромышленного комплекса Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, составили за последние пять лет 28 млрд рублей. Об этом рассказал в пятницу министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву во время его визита в Омск губернатор Омской области Александр Бурков.

"Стороны обсудили итоги работы и точки роста агропромышленного комплекса Омской области. За пять последних лет бюджетные и внебюджетные инвестиции в агропромышленный комплекс составили 28 млрд рублей. Средства пошли на реконструкцию животноводческих комплексов, строительство комбикормового цеха, овощехранилища и оросительных систем", - сообщила пресс-служба правительства области.

Бурков также подчеркнул, что омские аграрии продолжают вводить в оборот сельхозугодья. Только за последние два года площадь используемой пашни увеличилась более чем на 55 тыс. га, до 3,36 млн га. "На комплексное развитие сельских территорий в прошлом году в регионе направили 1,7 млрд рублей. Самые масштабные вложения были в ремонт дорог местного значения. В порядок привели дорожное покрытие в 141 населенном пункте, в том числе построили 11 дорог, ведущих к фермам и сельхозпредприятиям", - цитирует пресс-служба губернатора.

Патрушев отметил, что Минсельхоз России продолжит оказывать АПК Омской области всю необходимую поддержку. В этом году ее объем превысит 1,5 млрд рублей. "Прошу вас не снижать темпов и активно использовать возможность авансирования затрат аграриев, которая появилась в прошлом году. В период посевной для сельхозтоваропроизводителей это очень актуально", - приводит его слова пресс-служба.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 360 тыс. тонн масличных культур, 420 тыс. тонн картофеля и 140 тыс. тонн овощей.