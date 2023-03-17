На программу "Приоритет-2030" выделят более 32 млрд рублей в 2023 году

Программма охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 32 млрд рублей будет выделено на финансирование программы "Приоритет-2030" в текущем году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко в пятницу.

"Программа "Приоритет-2030" реализуется правительством по поручению президента России. Сегодня она охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В 2023 году объем финансирования программы составит более 32 млрд рублей. И мы видим конкретные исследования вузовских команд, которые уже внедряются в производство, усиливают экономику и технологическую независимость страны", - сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба аппарата.

Как сообщили в аппарате, в пятницу стартовала вторая волна отбора вузов для участия в дальневосточном треке программы. В течение дня вузы представят на оценку подкомиссии Минобрнауки по университетам ДФО программы развития с амбициозными планами, интегрированными в социально-экономическую повестку дальневосточных регионов. Всего на получение господдержки претендует 15 Дальневосточных вузов. Заседание подкомиссии проходит под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, уточнили в аппарате.

"Программа, финансирование, сам замысел - все это плод совместного труда и успешного взаимодействия с Минвостокразвития. По результатам сегодняшнего отбора будут определены вузы, которые станут участниками дальневосточного трека программы "Приоритет-2030". Важнейшая задача, которую должны решать все университеты Дальнего Востока, - снижение оттока выпускников школ", - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.

Как отметил Чекунков, возможность получить образование по востребованной специальности высокого качества является определяющим в решении молодых людей и их семей остаться после школы у себя на Дальнем Востоке, или уезжать в центр России. "Что потом ведет за собой, как правило, переезд семьи и способствует тем негативным тенденциям, которые [президент РФ] Владимир Путин поручил нам преломить. Поэтому значение данной работы трудно переоценить", - добавил он.