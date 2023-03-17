17 марта, 12:27,
обновлено 17 марта, 13:53
Динамика ключевой ставки Центробанка

Набиуллина: возможное повышение ключевой ставки будет направлено на снижение инфляции

Как отметила глава ЦБ, это "необходимо для того, чтобы были доступными кредиты"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможное повышение ключевой ставки в будущем будет направлено на снижение инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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"Возможное повышение ставки <…> будет направлено на то, чтобы снизить инфляцию. Это абсолютно необходимо для того, чтобы были доступными кредиты, особенно долгосрочные кредиты", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Ранее Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, указав на возможность ее повышения при усилении проинфляционных рисков. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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