Набиуллина: возможное повышение ключевой ставки будет направлено на снижение инфляции

Как отметила глава ЦБ, это "необходимо для того, чтобы были доступными кредиты"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможное повышение ключевой ставки в будущем будет направлено на снижение инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Возможное повышение ставки <…> будет направлено на то, чтобы снизить инфляцию. Это абсолютно необходимо для того, чтобы были доступными кредиты, особенно долгосрочные кредиты", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Ранее Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, указав на возможность ее повышения при усилении проинфляционных рисков.