ЦБ не нашел веских оснований, чтобы банки не принимали участие в windfall tax

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, единовременный налог должны платить банки, которые не используют регуляторные послабления

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Единовременный налог (windfall tax) должны платить банки, которые не используют регуляторные послабления, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что ЦБ не нашел веских оснований, чтобы кредитные организации не принимали участие во взносе в федеральный бюджет.

"Что касается взноса в бюджет со стороны банков, мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, если банки будут попадать под общие правила, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления", - сказала Набиуллина.