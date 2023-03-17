Ушаков получил от Дании нечеткий ответ на идею вместе с РФ расследовать ЧП на Nord Stream

По словам помощника президента РФ, Дания не разрешила России участвовать в расследовании

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дважды вызывал временного поверенного в делах Дании, чтобы предложить проведение совместного расследования взрывов на "Северных потоках" (Nord Stream), но получил нечеткий ответ.

"Я, может быть, раскрою один из моментов нашей дипломатической работы. Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании и предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС и в случае чего, в случае обнаружения какого-то опасного элемента, - провести разминирование", - рассказал представитель Кремля в пятницу журналистам.

По его оценке, "ответ датского временного поверенного и вообще датской стороны был нечетким". "Было сказано так, что, учитывая место расположения объекта, датские власти в настоящее время проводят оценку аспектов безопасности и экологии и проинформируют российскую сторону по этим вопросам в свое время", - отметил Ушаков. "Вот такой ответ [был получен], который вчера министр иностранных дел Дании расшифровал: Дания не разрешит России [участвовать в расследовании]", - подчеркнул помощник президента РФ.