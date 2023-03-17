17 марта, 12:32

ЦБ не получал заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России пока не получал заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается обмена активами между банками. Здесь у нас нет никакой общей позиции. Надо смотреть - нужно ли, во-первых, согласовывать эту сделку. Речь может идти о переводе денег за рубеж. Поэтому, конечно, нужно будет получать специальное разрешение. Пока к нам не поступали предложения по конкретным этим сделкам. Поэтому я не могу здесь комментировать", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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