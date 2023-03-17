17 марта, 12:35

Набиуллина: windfall tax должны платить не использующие регуляторные послабления банки

Глава ЦБ РФ заявила об отсутствии оснований, чтобы кредитные организации не принимали участие во взносе в федеральный бюджет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Единовременный налог (windfall tax) должны платить банки, которые не используют регуляторные послабления, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что ЦБ не нашел веских оснований, чтобы кредитные организации не принимали участие во взносе в федеральный бюджет.

"Что касается взноса в бюджет со стороны банков, мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, если банки будут попадать под общие правила, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления", - сказала Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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