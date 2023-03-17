ЦБ не поддерживает снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор считает важным, чтобы у людей было право свободно переводить свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России не считает нужным снижать лимит меньше 1,4 млн рублей для бесплатных переводов между своими счетами в разных банках, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей - наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно", - сказала она.