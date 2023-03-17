В Железноводске построят новый санаторий на 340 мест

Согласно бизнес-плану, его планируют построить к 2026 году

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Новый санаторий на 340 мест построят в курортной зоне Железноводска в ближайшие несколько лет. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу глава курорта Евгений Бакулин.

"Курортный Железноводск продолжает расширяться, в планах - строительство еще одного санатория на 340 мест. Здание расположится в курортной зоне Железноводска, где сконцентрированы почти все санатории", - сказал Бакулин.

По его словам, инвестор планирует вложить в строительство нового санаторно-курортного комплекса около 2 млрд рублей. Согласно бизнес-плану, современный санаторий планируют построить к 2026 году.

"У нас появится новый инвестор, и для Железноводска строительство нового санатория даст увеличение прибыли, ведь наше активное развитие происходит за счет курортных сборов. А также его создание привлечет в наш город солидные инвестиции. Также появятся 200 новых рабочих мест. И, конечно, это послужит толчком для развития туристско-рекреационного кластера", - рассказал глава Железноводска.

В Железноводске функционирует 25 санаториев и 15 гостиниц. Последний пятизвездочный санаторий окрыли в 2021 году.